Виплати можуть припинити: українців попередили про важливу заявку до 1 червня

Українським переселенцям можуть припинити або не перерахувати грошову допомогу за минулі місяці.

Порожній гаманець / © Freepik

В Україні окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб (ВПО) необхідно подати заяву на допомогу до 1 червня, щоб не втратити виплати за попередні місяці. У Мінсоцполітики пояснили, кого саме стосуються зміни та як повернути гроші за початок року.

Про це повідомили у телеграм-каналі відомства.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, що це стосується дітей із числа ВПО та непрацездатних переселенців.

«Діти з числа ВПО можуть отримувати виплати незалежно від доходу родини. За умови подачі заяви до 1 червня 2026 року допомога буде нарахована з 1 лютого 2026 року», — зазначили у відомстві.

Також було оновлено порядок нарахування допомоги для непрацездатних ВПО. Люди, яким раніше припинили виплати через перевищення встановленого рівня доходу, мають право повторно звернутися із заявою. Якщо це зробити до 1 червня, допомогу призначать від 1 січня 2026 року.

У разі подання заяви після 1 червня виплати призначатимуть лише з місяця звернення.

Подати заяву на отримання допомоги на проживання можна кількома способами:

  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;

  • поштою до територіального органу ПФУ;

  • через ЦНАП.

Крім того, заяву можна подати через уповноваженого представника виконавчого органу сільської, селищної або міської ради відповідної територіальної громади.

Виплати для ВПО

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні до 1 червня подовжили термін подання заяв на виплати для окремих категорій ВПО, які тепер можна отримати «заднім числом». Сім’ям із дітьми допомогу призначать від 1 лютого 2026 року незалежно від доходу, якщо вони відповідають майновим критеріям і діти навчаються.

Пенсіонери та родини з непрацездатними особами, яким раніше скасували виплати через перевищення ліміту доходів, можуть подати документи на перерахунок з урахуванням нового прожиткового мінімуму — їм кошти повернуть від 1 січня цього року. У разі звернення після 1 червня допомогу нараховуватимуть лише з місяця подання заяви.

