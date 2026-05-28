Выплаты могут прекратить: украинцев предупредили о важной заявке до 1 июня

В Украине отдельным категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) необходимо подать заявление на помощь до 1 июня, чтобы не потерять выплаты за предыдущие месяцы. В Минсоцполитики объяснили, кого именно касаются изменения и как вернуть деньги за начало года.

Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

В Министерстве социальной политики объяснили, что это касается детей из числа ВПЛ и нетрудоспособных переселенцев.

«Дети из числа ВПЛ могут получать выплаты независимо от дохода семьи. При условии подачи заявления до 1 июня 2026 года помощь будет начислена с 1 февраля 2026 года», — отметили в ведомстве.

Также был обновлен порядок начисления помощи для нетрудоспособных ВПЛ. Люди, которым ранее прекратили выплаты из-за превышения установленного уровня дохода, имеют право повторно обратиться с заявлением. Если это сделать до 1 июня, помощь назначат с 1 января 2026 года.

В случае подачи заявления после 1 июня выплаты будут назначать только с месяца обращения.

Подать заявление на получение пособия на проживание можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;

по почте в территориальный орган ПФУ;

через ЦПАУ.

Кроме того, заявление можно подать через уполномоченного представителя исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей территориальной громады.

