- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 410
- Время на прочтение
- 2 мин
Выплаты могут прекратить: украинцев предупредили о важной заявке до 1 июня
Украинским переселенцам могут прекратить или не пересчитать денежную помощь за прошедшие месяцы.
В Украине отдельным категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) необходимо подать заявление на помощь до 1 июня, чтобы не потерять выплаты за предыдущие месяцы. В Минсоцполитики объяснили, кого именно касаются изменения и как вернуть деньги за начало года.
Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
В Министерстве социальной политики объяснили, что это касается детей из числа ВПЛ и нетрудоспособных переселенцев.
«Дети из числа ВПЛ могут получать выплаты независимо от дохода семьи. При условии подачи заявления до 1 июня 2026 года помощь будет начислена с 1 февраля 2026 года», — отметили в ведомстве.
Также был обновлен порядок начисления помощи для нетрудоспособных ВПЛ. Люди, которым ранее прекратили выплаты из-за превышения установленного уровня дохода, имеют право повторно обратиться с заявлением. Если это сделать до 1 июня, помощь назначат с 1 января 2026 года.
В случае подачи заявления после 1 июня выплаты будут назначать только с месяца обращения.
Подать заявление на получение пособия на проживание можно несколькими способами:
лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;
по почте в территориальный орган ПФУ;
через ЦПАУ.
Кроме того, заявление можно подать через уполномоченного представителя исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей территориальной громады.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине до 1 июня продлили срок подачи заявлений на выплаты для отдельных категорий ВПЛ, которые теперь можно получить «задним числом». Семьям с детьми помощь назначат с 1 февраля 2026 года независимо от дохода, если они соответствуют имущественным критериям и дети учатся. Пенсионеры и семьи с нетрудоспособными лицами, которым ранее отменили выплаты из-за превышения лимита доходов, могут подать документы на перерасчет с учетом нового прожиточного минимума — им средства вернут с 1 января этого года.