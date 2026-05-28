Донька Арнольда Шварценеггера — Кетрін — показала, як провела вікенд із чоловіком-актором і братами
Уся велика родина зібралася на якомусь святі у вихідні.
36-річна Кетрін Шварценеггер - старша донька Арнольда Шварценеггера, письменниця, блогерка й авторка дитячих книжок — опублікувала у своєму Instagram серію фото з минулого вікенду, який вона провела в сімейному колі.
Вона позувала разом зі своїм чоловіком — 46-річним актором Крісом Праттом. На ній була блакитна сукня з великим принтом у вигляді квітів від Oscar de la Renta, яку вона доповнила білими човниками.
На загальному сімейному фото Кетрін була зазнімкована з мамою Марією Шрайвер, братами — Крістофером і Патріком, їхніми коханими, а також із сестрою Крістіною.
Зазначимо, Кетрін не пішла в кінематограф, спорт чи політику, як її зоряний батько Арнольд, а обрала шлях літератури. Вона є авторкою кількох бестселерів за версією The New York Times. Також активно займається доброчинністю. Вона є посольством Американського товариства запобігання жорстокому поводженню з тваринами (ASPCA), пропагує адопцію безпритульних собак і кішок, а також підтримує ініціативи, пов’язані з ментальним здоров’ям і правами жінок.
Раніше, нагадаємо, Кетрін Шварценеггер похвалилася врожаєм зі свого городу.