Квас

Домашній квас — це не лише смачний, а й натуральний напій, що чудово тамує спрагу влітку. Завдяки цьому простому рецепту ви легко приготуєте цілих п’ять літрів прохолодного напою без зайвого клопоту.

Як приготовувати квас — пише Gospodynka.

Вам знадобиться:

цикорій — 2 столових ложки

цукор — 250 грамів

лимонна кислота — 1 ч. ложка

окріп — 200 мл

тепла вода — 5 літрів

сухі дріжджі — 3 ч. ложки

родзинки — 15 штук

Спосіб приготування

До цикорію додати цукор і лимонну кислоту, залити окропом та добре перемішати до розчинення. Залишити суміш охолоджуватися.

У теплу воду додати сухі дріжджі та немиті родзинки.

Коли цикорієва суміш стане теплою, влити її у воду та ще раз добре перемішати.

Накрити ємність кришкою й залишити у теплому місці приблизно на 4–5 годин для бродіння.

Після цього розлити квас у пляшки, не доливаючи кілька сантиметрів до верху, щільно закрити й поставити у холодильник на 10–12 годин.

