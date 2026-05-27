П’ять літрів домашнього квасу без зусиль — ідеальний рецепт
Домашній квас — відмінна альтернатива солодким газованим напоям. Він прекрасно освіжає і бадьорить, має насичений смак і аромат.
Домашній квас — це не лише смачний, а й натуральний напій, що чудово тамує спрагу влітку. Завдяки цьому простому рецепту ви легко приготуєте цілих п’ять літрів прохолодного напою без зайвого клопоту.
Як приготовувати квас — пише Gospodynka.
Вам знадобиться:
цикорій — 2 столових ложки
цукор — 250 грамів
лимонна кислота — 1 ч. ложка
окріп — 200 мл
тепла вода — 5 літрів
сухі дріжджі — 3 ч. ложки
родзинки — 15 штук
Спосіб приготування
До цикорію додати цукор і лимонну кислоту, залити окропом та добре перемішати до розчинення. Залишити суміш охолоджуватися.
У теплу воду додати сухі дріжджі та немиті родзинки.
Коли цикорієва суміш стане теплою, влити її у воду та ще раз добре перемішати.
Накрити ємність кришкою й залишити у теплому місці приблизно на 4–5 годин для бродіння.
Після цього розлити квас у пляшки, не доливаючи кілька сантиметрів до верху, щільно закрити й поставити у холодильник на 10–12 годин.
