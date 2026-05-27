Претендент на бій з Усиком пояснив, чому українцю було важко в поєдинку проти Верховена

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл прокоментував перемогу чемпіона світу за версіями WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Його слова передає The Ring.

Німецький боксер назвав Усика старим та зазначив, що Верховен зумів створити проблеми українцю завдяки своєму незвичайному стилю.

"Я думаю, що він старий. Йому 39 років, але я думаю, що Ріко мав дуже незвичайний стиль. Усику було важко з цим. Неможливо подивитися бої Ріко. Він не розумів, який у нього план.

Я думаю, саме тому ситуація для Усика була іншою. Коли він б'ється з іншими хлопцями, у нього є так багато боїв, які він може переглянути, і він може скласти план гри на ці бої. Я думаю, що це було проблемою для Усика", — сказав Кабаєл.

Зазначимо, що Кабаєл після бою Усик — Верховен вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині. Олександр без жодних вагань прийняв виклик.

Британський промоутер Френк Воррен уже заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

Усик — Верховен: підсумки бою

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.

Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

