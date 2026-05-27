The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів хевівейту після перемоги Усика над Верховеном

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги після перемоги чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

39-річний українець зберіг свій пояс, здолавши Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Як володар титулу, Усик перебуває на самій вершині, але поза рейтингом.

Перше місце в рейтингу надважковаговиків від The Ring посідає британець Даніель Дюбуа, який у ніч проти 10 травня відібрав пояс WBO у свого співвітчизника Фабіо Вордлі.

На другій позиції розташовується володар тимчасового титулу WBC німець Агіт Кабаєл, а на третій — ексчемпіон світу британець Тайсон Ф'юрі.

Рейтинг боксерів надважкої ваги від The Ring

Чемпіон — Олександр Усик (25-0, 16 КО)

1. Даніель Дюбуа (Велика Британія) — (23-3, 22 KO)

2. Агіт Кабаєл (Німеччина) — (27-0, 19 KO)

3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) — (35-2-1, 24 KO)

4. Фабіо Вордлі (Велика Британія) — (20-1-1, 19 KO)

5. Філіп Хргович (Хорватія) — (19-1, 14 KO)

6. Мозес Ітаума (Велика Британія) — (14-0, 12 KO)

7. Френк Санчес (Куба) — (26-1, 19 KO)

8. Ефе Аджагба (Нігерія) — (21-1-1, 15 KO)

9. Мурат Гассієв — (33-2, 26 KO)

10. Джастіс Гані (Австралія) — (13-1, 7 KO)

