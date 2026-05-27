Засинає на заходах, синці та набряки: лікарі серйозно налякані станом Трампа

Стан здоров’я Дональда Трампа / © Associated Press

Медичні аналітики знову звернули увагу на стан здоров’я Дональда Трампа. Вони попереджають, що президент США має незвичайну сонливість та моменти раптового засинання, зокрема, під час важливих подій чи державних прийомів.

Більше про це розповіли Independent.

Стан здоров’я Трампа: що кажуть медичні аналітики

У мережі серед американців поширюється репортаж про раптову сонливість Трампа. Медичний аналітик розповів, що такий стан президента США насправді є тривожним. Все це суперечить тому, що кажуть у Білому домі.

26 травня в ефірі перед поїздкою Трампа на профілактичний огляд обговорювали стан президента США — зокрема, його сонливість, набряки, синці на руках та кров’яні плями на шиї. Цей репортаж зазнав великого розголосу, а в Білому домі його різко розкритикували.

Доктор Джонатан Райнер, який за фахом є кардіологом та колись працював у Білому домі, поділився, що Білий дім — непрозорий у питанні здоров’я президента США.

«У президента сильна денна сонливість. Він дуже часто засинає. Він неодноразово засинав в Овальному кабінеті, коли люди з ним розмовляли. А хронічне безсоння — це важке захворювання. Воно може призвести до збільшення ризику деменції, зниження когнітивних функцій у людей похилого віку», — додав лікар.

Трампа помічали із заплющеними очима під час брифінгу Національної гвардії у березні, а також у листопаді 2025 року під час брифінгу про ціни на ліки. Ймовірно, він засинав на короткий час.

«Отже, це справжня проблема, і президент, схоже, має труднощі з тим, щоб не заснути протягом дня», — продовжив Райнер.

Лікар вказує і на інші проблеми Трампа, про які замовчують у Білому домі. Зокрема, постійні синці на руках, набряки щиколоток, червоні плями на шиї.

Заяви Білого дому про «енергійні рукостискання» не викликають довіри у лікарів.

Консервативна подкастерка Мегін Келлі теж прокоментувала стан Трампа. Її думка розлетілася в Мережі:

«Мені подобається, як Трамп час від часу засинає, мабуть, через якусь таємну, страшну медичну проблему (очевидно, вони підвищують рівень його придатності до роботи). Можливо, він просто мало спить вночі, а ці події… якісь довгі/сухі/не такі вже й блискучі?», — відстояла позицію Білого дому блогерка.

З усім тим, американці усе більше непокояться станом свого президента, про що свідчать регулярні результати опитувань.

Що відомо про стан здоров’я Дональда Трампа — останні новини

Нагадаємо, учора президент США Дональд Трамп офіційно виписався з Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда після успішного планового огляду, який тривав шість місяців.

У своїй соціальній мережі Truth Social політик подякував персоналу лікарні та запевнив, що перевірка пройшла бездоганно. Адміністрація Білого дому підтвердила, що візит був винятково профілактичним заходом, який включав стандартну медичну та стоматологічну оцінку.

Офіційний лікар Білого дому, доктор Шон Барбабелла, заявив, що 79-річний президент перебуває у «відмінній формі» та повністю готовий до виконання обов’язків. За словами лікаря, комплексне обстеження за жовтень 2025 року показало сильні фізичні, кардіологічні та неврологічні показники, а «кардіологічний вік» Трампа відповідає 65 рокам.

Крім того, завдяки активному способу життя американському лідеру вдалося скинути близько дев’яти кілограмів у порівнянні з 2020 роком, додали в Білому домі.

Проте колишні лікарі Білого дому мають зовсім інші припущення. Вони нарікають на відсутність прозорості у питаннях здоров’я Трампа, який від моменту вступу на посаду у січні 2025 року вже втретє за останні 13 місяців звернувся по медичну допомогу.

Зокрема, екслікар Джеффрі Кульман закликав президента пройти когнітивні обстеження, а колишній кардіолог Джонатан Райнер розкритикував Білий дім за приховування інформації. Публічні дискусії навколо стану лідера США також підігріваються після останніх виступів, де Трамп був з набряклими щиколотками, сонливістю, а також синцями та червоними плямами на шкірі.

На тлі цих подій суспільна довіра до здоров’я президента знижується. Згідно з нещодавнім опитуванням Washington Post, ABC News та Ipsos, лише 44% американців вважають Дональда Трампа придатним для виконання обов’язків головнокомандувача, а 40% респондентів упевнені у належній гостроті його розумових здібностей.

