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У Байдена виявили рак: скільки часу він проживе
На думку екслікаря Білого дому, Джо Байдену залишилося жити, можливо, від року до 18 місяців.
Попередньому президентові США Джо Байдену, ймовірно, залишилося жити від 12 до 18 місяців через прогресуючу форму раку простати.
Про це повідомляє The Washington Free Beacon з посиланням на екслікаря Білого дому.
Провідний лікар президентів Барака Обами та Дональда Трампа Ронні Джексон заявив журналістам, що прогноз щодо раку простати Джо Байдена є похмурим, і що колишній президент може померти протягом року.
Член Палати представників Ронні Джексон (республіканець від штату Техас), який обіймав посаду лікаря президента з 2013 до 2018 року, заявив Free Beacon, що у Байдена, можливо, залишилося не так багато часу.
«Це не моя спеціалізація, але з моменту публікації цієї інформації я спілкувався з кількома урологами, і загальна думка така, що, знаєте, це може бути від 12 до 18 місяців», — сказав Джексон. «Сподіваюся, що це буде довше, і я сподіваюся, що вони зможуть ефективно лікувати це, і він проживе ще багато-багато років. Але це вже дуже запущена хвороба».
Джексон вважає, що Байдену могли поставити діагноз задовго до недільного оголошення пресі, щоб не псувати передвиборну гонку демократів: «Я думаю, що тут є ймовірність того, що вони (лікарі — Ред.) знали, що [Байден] має рак простати, і просто не сказали про це американському народу».
Нагадаємо, що Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати.
Дональд Трамп висловив підтримку Байдену після діагнозу агресивного раку простати і здивувався, що діагноз був прихований від громадськості так довго.