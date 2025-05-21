У Байдена виявили рак: скільки часу він проживе

Колишній президент США Джо Байден / © Associated Press

Реклама

Попередньому президентові США Джо Байдену, ймовірно, залишилося жити від 12 до 18 місяців через прогресуючу форму раку простати.

Про це повідомляє The Washington Free Beacon з посиланням на екслікаря Білого дому.

Провідний лікар президентів Барака Обами та Дональда Трампа Ронні Джексон заявив журналістам, що прогноз щодо раку простати Джо Байдена є похмурим, і що колишній президент може померти протягом року.

Реклама

Член Палати представників Ронні Джексон (республіканець від штату Техас), який обіймав посаду лікаря президента з 2013 до 2018 року, заявив Free Beacon, що у Байдена, можливо, залишилося не так багато часу.

«Це не моя спеціалізація, але з моменту публікації цієї інформації я спілкувався з кількома урологами, і загальна думка така, що, знаєте, це може бути від 12 до 18 місяців», — сказав Джексон. «Сподіваюся, що це буде довше, і я сподіваюся, що вони зможуть ефективно лікувати це, і він проживе ще багато-багато років. Але це вже дуже запущена хвороба».

Джексон вважає, що Байдену могли поставити діагноз задовго до недільного оголошення пресі, щоб не псувати передвиборну гонку демократів: «Я думаю, що тут є ймовірність того, що вони (лікарі — Ред.) знали, що [Байден] має рак простати, і просто не сказали про це американському народу».

Нагадаємо, що Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати.

Реклама

Дональд Трамп висловив підтримку Байдену після діагнозу агресивного раку простати і здивувався, що діагноз був прихований від громадськості так довго.