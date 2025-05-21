Хто такий Портнов: від "законів 16 січня" до вбивства в Іспанії

Андрій Портнов / © УНІАН

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В Іспанії 21 травня застрелили ексзаступника керівника Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича — Андрія Портнова.

Його ім’я пов’язують із «диктаторськими законами» 2014 року, тиском на ЗМІ, корупційними схемами та навіть співпрацею з окупаційною владою РФ після 2014 року.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо з відкритих джерел про одну із найскандальніших фігур української політики останнього десятиліття.

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Хто такий Андрій Портнов

Андрій Володимирович Портнов — це український юрист, політик, колишній народний депутат та високопосадовець часів президентства Віктора Януковича.

Його часто характеризували як проросійського політика та фігуранта гучних політичних і кримінальних скандалів.

Він народився 27 жовтня 1973 року у Ворошиловграді (нині Луганськ). 1997 року закінчив Харківський юридичний інститут, здобув юридичну освіту, мав наукові ступені кандидата економічних наук і доктора юридичних наук.

Свою кар’єру він починав як юрисконсульт у Луганську. Зокрема, на початку 2000-х років працював в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, згодом працював у юридичних фірмах, зокрема очолював «Укрінформправо».

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2005 року брав участь у судових процесах, пов’язаних із політичними скандалами, та представляв інтереси політика Олександра Зінченка у справі проти Петра Порошенка.

Політична діяльність

Від 2005-го до 2010 року Портнов керував юридичним департаментом передвиборчого штабу Юлії Тимошенко.

Тоді він двічі обирався народним депутатом від БЮТ (2006-2010 роки) та займався правосуддям та реформами. Також відомо, що 2010 року Портнов захищав інтереси Юлії Тимошенко у Вищому адміністративному суді.

Юлія Тимошенко та Андрій Портнов / © УНІАН

Після поразки Тимошенко на виборах 2010 року він перейшов до команди Віктора Януковича та став заступником голови Адміністрації президента. Водночас він обіймав посаду керівника Головного управління з питань судової реформи та судоустрою.

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Тоді Портнов виступив архітектором судової та правової реформи в ті роки і мав значний вплив на судову систему країни.

Зокрема, його роль передбачала контроль над формуванням суддівського корпусу, ключовими кадровими призначеннями та політикою Міністерства юстиції, що робило його центральною фігурою в судовій системі.

Також Портнов брав участь у розробленні нового Кримінального процесуального кодексу.

Окрім того, Портнов керував судовою «реформою», яка в результаті посилила контроль президента над судами. Контролюючи Раду юстиції, він впливав на призначення суддів. Його називали «сірим кардиналом» через закони проти ЗМІ та протестів (як ті, що ухвалили 16 січня 2014 року), хоча він це заперечував.

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У січні 2014 року Портнов залишив посаду радника Януковича, отримавши призначення першого заступника голови Адміністрації президента України.

Кримінальні справи та скандали

Під час подій Євромайдану Портнова асоціювали зі створенням репресивних законів 16 січня 2014 року, які обмежували права громадян. Це викликало хвилю обурення та загострило протести. Хоча Портнов заперечував авторство, він підтвердив, що завіряв ці документи для Януковича.

Після 2014 року Генпрокуратура України порушила низку кримінальних проваджень проти Андрія Портнова.

Читайте також Дата публікації 20:20, 19.05.19 Категорія Політика Кількість переглядів 8061 Портнов обіцяє посадити Порошенка за ґрати

Його неодноразово звинувачували у корупції, рейдерстві та впливі на суди. Також його звинувачують у причетності до репресій проти учасників Майдану.

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Десятки справ проти нього закривали або він їх вигравав в суді. У 2018–2019 роках йому інкримінували держзраду та підтримку анексії Криму.

Окрім того, Портнов судився з низкою українських ЗМІ, які називали його «проросійським» політиком.

Санкції проти Портнова

2014 року Європейський Союз тимчасово запровадив санкції проти нього, які 2015 року були скасовані. Тоді Портнов тривалий час судився через ці санкції із Радою ЄС та виграв суд.

2021 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Портнова. Його звинуватили у використанні впливу на судову систему та хабарництві. Тоді йому заблокували фінансові активи та візи. Однак 2024 року Канада скасувала санкції.

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Ба більше, в Україні того ж року створили електронну петицію з вимогою запровадити санкції РНБО проти Портнова. Вона набрала необхідну кількість голосів для розгляду, однак прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що немає підстав для застосування санкцій.

Життя за кордоном

Після Революції Гідності та повалення режиму Януковича Портнов виїхав з України. Проживав у Росії, потім у Відні, де займався адвокатською діяльністю. Його пов’язували з контролем над проросійськими медіа, зокрема телеканалом NewsOne.

2019 року, після перемоги Володимира Зеленського на виборах, Портнов повернувся до України.

Тоді ж він поновився на посаді професора кафедри конституційного права в КНУ імені Тараса Шевченка. Однак це призвело до студентських протестів, внаслідок яких університет скасував це призначення.

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Після повернення Портнов активно виступав в медіа, вів соцмережі та публікував компромат на українських політиків.

Після повномасштабного вторгнення, за даними журналістів-розслідувачів, чиновник виїхав з України через Закарпаття 3 червня.

Його син Ігор Портнов виїхав з країни як волонтер і не повернувся.

Смерть у Мадриді

У Мадриді (Іспанія) 21 травня невідомі застрелили Андрія Портнова.

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Інцидент стався біля Американської школи — одного з найелітніших навчальних закладів іспанської столиці.

За даними ЗМІ, напад на Портнова стався тоді, коли він перебував за кермом автомобіля Mercedes. До нього наблизились двоє або троє озброєних осіб і відкрили вогонь. Йому завдали щонайменше п’ять пострілів, три з яких — у голову та тулуб

Щонайменше три кулі влучили Портнову в голову та спину. Смертельним виявився саме постріл у голову.

Згодом у Мережі з’явилися відео та фото з місця злочину.

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Місце злочину / © Associated Press

Місце злочину / © Getty Images

Заступник голови СБУ (2014-2015 роки), генерал-майор запасу Віктор Ягун вважає, що за вбивством стоїть Росія.

«Те, що він багато шкоди завдав Україні — так; те, що він використав свої можливості для того, щоби просунути своїх людей у певні порядки, організації, структури — це так само правда, але ліквідовувати людину на такому рівні, на якому він є — Україна точно за цим не стоїть. А от Російській Федерації кожне таке вбивство — це вчергове вони зараз розкриють свої інформаційні операції на предмет того, що «Україна — країна вбивств, вони ліквідують всіх, до кого тільки можуть дістатися руками», — розповів Ягун.

Український політолог Володимир Фесенко не виключає, що причиною вбивства могли стати конфлікти бізнесового характеру або давні «боргові зобов’язання».

«У Портнова могли бути тіньові зв’язки з різними людьми в бізнесі. Він міг бути не просто консультантом, а й таким собі «розводящим» у різних конфліктах», — пояснив політолог. На його думку, не виключено, що старі конфлікти «дістали його» саме в Іспанії.

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Своєю чергою іспанська поліція розглядає дві версії:

зведення рахунків з боку організованої злочинності

дії політичного характеру

Нагадаємо, військовий аналітик Іван Ступак пояснив, чи може стояти Росія за вбивством Портнова.

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