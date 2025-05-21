Вороги помідорів: перелік рослин, які не можна садити поруч

Помідори. / © pixabay.com

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Під час садіння помідорів на городі чи грядці, не варто забувати про сусідство. Адже не всі культури уживаються разом. Саме тому вони можуть погано зростати та не принести бажаного врожаю.

Що краще не садити поруч із помідорами, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Картопля

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Картопля та помідори належать до сімейства пасльонових. Саме тому вони вразливі до багатьох спільних хвороб. Зокрема, фітофторозу та хвороб, що спричинені бактеріями. Якщо ці рослини ростуть поруч, інфекція може легко поширитись з однієї на іншу.

Капуста

Капуста та її родичі перешкоджають зростанню томатних пагонів. Помідори мають більш слабку кореневу систему, а тому капустяні заберуть більшість ґрунтових поживних речовин. Крім того, капуста любить вологу, а от надлишок вологи може зашкодити помідорам.

Кукурудза

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Кукурудза може виснажити ґрунт. Як наслідок, помідорам не вистачить поживних речовин для росту. Крім того, обидві рослини полюбляє шкідник — зелена мокриця.

Баклажани і перець

Баклажани і перець також із сімейства пасльонових. Ці овочі можуть стати жертвою тих самих хвороб, що й помідори. Вони також конкурують за поживні речовини та воду у ґрунті, а тому якість та врожайність обох культур можуть постраждати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому кальцій важливий для помідорів. Його слід враховувати як на етапі садіння, так і під час підживлення, щоб досягти ідеального врожаю.

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