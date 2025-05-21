Враги помидоров: перечень растений, которые нельзя сажать рядом

Помидоры. / © pixabay.com

Реклама

Высаживая помидоры на огороде или грядке, не стоит забывать о соседстве. Ведь не все культуры уживаются вместе. Именно поэтому они могут плохо расти и не дать желаемого урожая.

Что лучше не сажать рядом с помидорами, читайте в материале ТСН.ua.

Картофель

Реклама

Картофель и помидоры относятся к семейству пасленовых. Именно поэтому они уязвимы к многим общим заболеваниям. В частности, фитофторозу и болезням, вызванным бактериями. Если эти растения растут рядом, инфекция может легко распространиться с одного на другое.

Капуста

Капуста и ее родственники препятствуют росту томатных побегов. Помидоры имеют более слабую корневую систему, поэтому капустные заберут большинство почвенных питательных веществ. Кроме того, капуста любит влагу, а вот избыток влаги может помешать помидорам.

Кукуруза

Реклама

Кукуруза может истощить почву. Как следствие, помидорам не хватит питательных веществ для роста. Кроме того, оба растения любит вредитель — зеленая мокрица.

Баклажаны и перец

Баклажаны и перец также из семейства пасленовых. Эти овощи могут стать жертвой тех же болезней, что и помидоры. Они также конкурируют за питательные вещества и воду в почве, поэтому качество и урожайность обеих культур могут пострадать.

Напомним, ранее мы писали о том, почему кальций важен для помидоров. Его следует учитывать как на этапе посадки, так и во время удобрения, чтобы добиться идеального урожая.

Реклама