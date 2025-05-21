"США більше не можуть вирішити всі світові проблеми": Рубіо заявив про пріоритет для Америки

Державний секретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив про необхідність зберігати пріоритет щодо національних інтересів Сполучених Штатів, адже вони «не можуть більше розв’язувати всі світові проблеми».

Про це Рубіо сказав під час слухань у сенатському Комітеті з міжнародних відносин під час презентації бюджетного запиту Держдепу на 2026 фінансовий рік, передає Reuters.

США більше не можуть «розв’язувати всі світові проблеми», сказав Рубіо

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«Є багато у світі вартих уваги приводів. Багато відбувається жахливого. США не зможуть вирішити всі проблеми. Потрібно зберігати пріоритет на національних інтересах», — заявив держсекретар США.

Якою тепер буде геополітика США — Рубіо відповів

Як передає агентство, деякі демократи «шкодують, що підтримали Рубіо, а республіканці — навпаки, хвалять його».

Так, сенатор-демократ Кріс Ван Голлен заявив, що уряд відвернувся від справжнього геноциду в світі.

«Ви відвернулися від справжнього геноциду в Судані, вигадавши його в Південній Африці, та дозволили Путіну використати вас», — заявив Кріс Ван Голлен.

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Він додав, що шкодує про своє голосування за Рубіо.

«Ваше каяття лише підтверджує, що я все роблю правильно», — відповів йому Рубіо.

Щодо Росії, Рубіо стверджує, що санкції проти РФ зберігаються, а поступок кремлівському очільнику Путіну США не робили, попри спроби вести перемовини щодо закінчення війни в Україні.

Рубіо також наголосив, що скорочення торкнулося лише неефективних програм, і США залишаються найбільшим донором гуманітарної допомоги. Також оголошено про створення нового фонду в $2,9 млрд — America First Opportunity Fund.

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На слуханнях Рубіо прокоментував і ситуацію в Сирії, допомогу Газі та свою участь у «жорсткій імміграційній політиці». Він заявив, що Ізраїль може перемогти ХАМАС і водночас забезпечити доставку гуманітарної допомоги. Також він не виключив перегляд статусу Сирії як спонсора тероризму, якщо та виконає певні умови.

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