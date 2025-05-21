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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Львівський шоколадний сирник: рецепт від відомого шеф-кухаря

Сирник має щільну текстуру і дуже добре смакує.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Львівський сирник.

Львівський сирник. / © instagram.com/juliya_levicka

Львівський сирник - кулінарний символ Галичини. Цей десерт беззаперечно смакує кожному любителеві сиру. Існує багато варіацій цього рецепту. Одна з них - шоколадний сирник.

Рецептом поділився шеф-кухар Володимир Ярославський.

“Є десерти, які пахнуть дитинством, а є - які пахнуть Львовом. Цей шоколадний сирник - саме такий”, - каже кулінар.

Інгредієнти для сирної основи

  • 500 г кисломолочного сиру (9%)

  • 100 г сметани (15%)

  • 80 г цукру

  • 10 г ванільного цукру

  • 3 яйця

  • 60 г вершкового масла (82,5%)

  • 20 г манки

  • 35 г какао

  • 100 г родзинок

  • цедра лимона

    Інгредієнти для тіста

  • 100 г вершкового масла

  • 1 жовток

  • 50 г цукру

  • 140 г пшеничного борошна

  • 10 г какао

  • 5 г розпушувача

    Глазур

  • 150 г білого шоколаду

    Приготування

  • За допомогою блендера збиваємо кисломолочний сир зi сметаною, цукром і яйцями до однорідної консистенції. Додаємо вершкове масло, манну крупу та какао, а потім ще раз добре збиваю.

  • Родзинки заливаємо окропом на 10 хвилин. Після цього зціджуємо воду і додаємо до сирної маси. За бажанням можна додати терту цедру лимона.

  • Для приготування тіста добре збиваємо масло з цукром. Додаємо борошно, какао та розпушувач. Все замішуємо і ставимо до холодильника.

  • Сирну масу поміщаємо у прямокутну форму, вистелену пергаментом. Зверху натираємо холодне тісто.

  • Ставимо до духовик та випікаємо приблизно 45–50 хв за температури 180 градусів.

  • Даємо сирнику повністю охолонути. Потім покриваємо розтопленим білим шоколадом.

Дата публікації
Кількість переглядів
137
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