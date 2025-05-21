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Львівський шоколадний сирник: рецепт від відомого шеф-кухаря
Сирник має щільну текстуру і дуже добре смакує.
Львівський сирник - кулінарний символ Галичини. Цей десерт беззаперечно смакує кожному любителеві сиру. Існує багато варіацій цього рецепту. Одна з них - шоколадний сирник.
Рецептом поділився шеф-кухар Володимир Ярославський.
“Є десерти, які пахнуть дитинством, а є - які пахнуть Львовом. Цей шоколадний сирник - саме такий”, - каже кулінар.
Інгредієнти для сирної основи
500 г кисломолочного сиру (9%)
100 г сметани (15%)
80 г цукру
10 г ванільного цукру
3 яйця
60 г вершкового масла (82,5%)
20 г манки
35 г какао
100 г родзинок
цедра лимона
Інгредієнти для тіста
100 г вершкового масла
1 жовток
50 г цукру
140 г пшеничного борошна
10 г какао
5 г розпушувача
Глазур
150 г білого шоколаду
Приготування
За допомогою блендера збиваємо кисломолочний сир зi сметаною, цукром і яйцями до однорідної консистенції. Додаємо вершкове масло, манну крупу та какао, а потім ще раз добре збиваю.
Родзинки заливаємо окропом на 10 хвилин. Після цього зціджуємо воду і додаємо до сирної маси. За бажанням можна додати терту цедру лимона.
Для приготування тіста добре збиваємо масло з цукром. Додаємо борошно, какао та розпушувач. Все замішуємо і ставимо до холодильника.
Сирну масу поміщаємо у прямокутну форму, вистелену пергаментом. Зверху натираємо холодне тісто.
Ставимо до духовик та випікаємо приблизно 45–50 хв за температури 180 градусів.
Даємо сирнику повністю охолонути. Потім покриваємо розтопленим білим шоколадом.