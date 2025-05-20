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Пиріг «Зебра»: класичний рецепт
Приготування пирога не потребує особливих навичок, а гарний вигляд зробить його прикрасою святкового столу. Смугастий візерунок у розрізі виходить завдяки шоколадному та ванільному тісту.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 250+30 г
- яйця курячі
- 4 шт.
- цукор
- 230 г
- сметана
- 150 г
- рослинна олія
- 180 г
- какао-порошок
- 30 г
- розпушувач
- 10 г
- сода харчова
- ч. л.
- ванільний цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- щіпка
Готується зі звичайних інгредієнтів, які є практично у кожному домі. Пиріг довго не черствіє, виходить ніжним та соковитим.
У мисці з'єднайте яйця з цукром і збийте до пишної маси. Додайте сметану, олію, ванільний цукор, сіль, борошно, просіяне з розпушувачем і содою, збийте міксером і розділіть на дві однакові частини.
В одну частину всипте какао-порошок, в іншу тридцять грамів борошна. Перемішайте віничком.
Дно форми застеліть пергаментом, змастіть дно і стінки олією. Наливайте по дві столові ложки тіста в центр форми, чергуючи світле тісто і темне. Таким чином викладіть все тісто.
Для красивого візерунка зверху проведіть дерев'яною паличкою у різних місцях тіста від краю форми до центру.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин. Готовий пиріг викладіть на решітку, дайте охолонути і вийміть із форми.
Поради:
Тісто розливайте рівно, щоб кольори не змішувалися.
Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
Сметану використовуйте будь-яку.