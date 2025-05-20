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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Пиріг «Зебра»: класичний рецепт

Приготування пирога не потребує особливих навичок, а гарний вигляд зробить його прикрасою святкового столу. Смугастий візерунок у розрізі виходить завдяки шоколадному та ванільному тісту.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
319 ккал
Пиріг «Зебра»

Пиріг «Зебра» / © Credits

Інгредієнти

борошно пшеничне
250+30 г
яйця курячі
4 шт.
цукор
230 г
сметана
150 г
рослинна олія
180 г
какао-порошок
30 г
розпушувач
10 г
сода харчова
ч. л.
ванільний цукор
1 ст. л.
сіль
щіпка

Готується зі звичайних інгредієнтів, які є практично у кожному домі. Пиріг довго не черствіє, виходить ніжним та соковитим.

  1. У мисці з'єднайте яйця з цукром і збийте до пишної маси. Додайте сметану, олію, ванільний цукор, сіль, борошно, просіяне з розпушувачем і содою, збийте міксером і розділіть на дві однакові частини.

  2. В одну частину всипте какао-порошок, в іншу тридцять грамів борошна. Перемішайте віничком.

  3. Дно форми застеліть пергаментом, змастіть дно і стінки олією. Наливайте по дві столові ложки тіста в центр форми, чергуючи світле тісто і темне. Таким чином викладіть все тісто.

  4. Для красивого візерунка зверху проведіть дерев'яною паличкою у різних місцях тіста від краю форми до центру.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин. Готовий пиріг викладіть на решітку, дайте охолонути і вийміть із форми.

Поради:

  • Тісто розливайте рівно, щоб кольори не змішувалися.

  • Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

  • Сметану використовуйте будь-яку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
102
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