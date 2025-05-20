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Пирог «Зебра»: классический рецепт
Приготовление пирога не требует особых навыков, а красивый вид сделает его украшением праздничного стола. Полосатый узор в разрезе получается благодаря шоколадному и ванильному тесту.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 250+30 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- сахар
- 230 г
- сметана
- 150 г
- растительное масло
- 180 г
- какао-порошок
- 30 г
- разрыхлитель
- 10 г
- сода пищевая
- ¼ ч. л.
- ванильный сахар
- 1 ст. л.
- соль
- щепотка
Готовится из обычных ингредиентов, которые имеются практически в каждом доме. Пирог долго не черствеет, получается воздушным и сочным.
В миске соедините яйца с сахаром и взбейте до пышной массы. Добавьте сметану, растительное масло, ванильный сахар, соль, муку, просеянную с разрыхлителем и содой, взбейте миксером и разделите на две одинаковые части.
В одну часть всыпьте какао-порошок, в другую тридцать грамм муки. Перемешайте венчиком.
Дно формы застелите пергаментом, смажьте дно и стенки растительным маслом. Наливайте по две столовые ложки теста в центр формы, чередуя светлое тесто и темное. Таким образом, выложите все тесто.
Для красивого узора сверху, проведите деревянной палочкой в разных местах теста от края формы к центру.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. Готовый пирог выложите на решетку, дайте остыть и выньте из формы.
Советы:
Тесто разливайте ровно, чтобы оно не смешивалось с другими цветами.
Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.
Сметану используйте любую.