ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
102
Время на прочтение
1 мин

Пирог «Зебра»: классический рецепт

Приготовление пирога не требует особых навыков, а красивый вид сделает его украшением праздничного стола. Полосатый узор в разрезе получается благодаря шоколадному и ванильному тесту.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
319 ккал
Пирог «Зебра»

Пирог «Зебра» / © Credits

Ингредиенты

мука пшеничная
250+30 г
яйца куриные
4 шт.
сахар
230 г
сметана
150 г
растительное масло
180 г
какао-порошок
30 г
разрыхлитель
10 г
сода пищевая
¼ ч. л.
ванильный сахар
1 ст. л.
соль
щепотка

Готовится из обычных ингредиентов, которые имеются практически в каждом доме. Пирог долго не черствеет, получается воздушным и сочным.

  1. В миске соедините яйца с сахаром и взбейте до пышной массы. Добавьте сметану, растительное масло, ванильный сахар, соль, муку, просеянную с разрыхлителем и содой, взбейте миксером и разделите на две одинаковые части.

  2. В одну часть всыпьте какао-порошок, в другую тридцать грамм муки. Перемешайте венчиком.

  3. Дно формы застелите пергаментом, смажьте дно и стенки растительным маслом. Наливайте по две столовые ложки теста в центр формы, чередуя светлое тесто и темное. Таким образом, выложите все тесто.

  4. Для красивого узора сверху, проведите деревянной палочкой в разных местах теста от края формы к центру.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. Готовый пирог выложите на решетку, дайте остыть и выньте из формы.

Советы:

  • Тесто разливайте ровно, чтобы оно не смешивалось с другими цветами.

  • Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

  • Сметану используйте любую.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
102
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie