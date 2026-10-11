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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів другого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків другого туру основного раунду найпрестижнішого єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

13 і 14 жовтня відбудуться матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Україну в найпрестижнішого єврокубку представляє чинний чемпіон УПЛ — донецький "Шахтар", який напряму потрапив до основного етапу турніру.

Підопічні Арди Турана розпочали єврокубковий сезон виїзною нічиєю (1:1) з нідерландським ПСВ.

У другому турі Ліги чемпіонів "гірники" у середу, 14 жовтня, в номінальному домашньому поєдинку на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні зіграють проти чемпіона Греції — афінського АЕКа. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — АЕК.

Розклад і результати матчів 2-го туру Ліги чемпіонів

Вівторок, 13 жовтня

19:45 "Ланс" (Франція) — "Спортинг" (Португалія)

19:45 "Сабах" (Азербайджан) — "Славія" (Чехія)

22:00 "Арсенал" (Англія) — "Лілль" (Франція)

22:00 "Атлетіко" (Іспанія) — "Манчестер Юнайтед" (Англія)

22:00 "Вікінг" (Норвегія) — "Баварія" (Німеччина)

22:00 "Вільярреал" (Іспанія) — "Наполі" (Італія)

22:00 "Галатасарай" (Туреччина) — "Барселона" (Іспанія)

22:00 "Інтер" (Італія) — "Брюгге" (Бельгія)

22:00 "Лейпциг" (Німеччина) — ПСВ (Нідерланди)

Середа, 14 жовтня

19:45 ЛАСК (Австрія) — "Ліверпуль" (Англія)

19:45 "Феєнорд" (Нідерланди) — "Комо" (Італія)

22:00 "Астон Вілла" (Англія) — "Фенербахче" (Туреччина)

22:00 "Бетіс" (Іспанія) — "Порту" (Португалія)

22:00 "Буде-Глімт" (Норвегія) — "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) — ПСЖ (Франція)

22:00 "Рома" (Італія) — "Реал" Мадрид (Іспанія)

22:00 "Слован" Братислава (Словаччина) — "Штутгарт" (Німеччина)

22:00 "Шахтар" (Україна) — АЕК Афіни (Греція)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками — чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 5 червня 2027 року на стадіоні "Метрополітано" у Мадриді.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

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