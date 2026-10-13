Ліга конференцій: розклад і результати матчів першого туру

Трофей Ліги конференцій / © Associated Press

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У четвер, 15 жовтня, відбудуться матчі першого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2026/27.

Україна не представлена в основному етапі поточного розіграшу третього за престижністю єврокубка.

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Шанси зіграти тут мали київське "Динамо", черкаський ЛНЗ і житомирське "Полісся", але вони не змогли подолати кваліфікацію.

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Розклад і результати матчів 1-го туру Ліги конференцій

Четвер, 15 жовтня

19:45 "Гент" (Бельгія) — "Орхус" (Данія)

19:45 КуПС (Фінляндія) — "Трабзонспор" (Туреччина)

19:45 "Егнатія" (Албанія) — "Мідтьюлланд" (Данія)

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19:45 "Лугано" (Швейцарія) — "Црвена Звезда" (Сербія)

19:45 "М'єльбю" (Швеція) — "Інтер Ескальдес" (Андорра)

19:45 "Панатинаїкос" (Греція) — "Борац" Баня-Лука (Боснія і Герцеговина)

19:45 "Університатя Крайова" (Румунія) — "Хетафе" (Іспанія)

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19:45 "Рига" (Латвія) — "Кайрат" (Казахстан)

19:45 "Хайдук" (Хорватія) — "Аякс" (Нідерланди)

19:45 ЦСКА Софія (Болгарія) — "Монако" (Франція)

22:00 "Аталанта" (Італія) — "Пафос" (Кіпр)

22:00 "Брайтон" (Англія) — "Кауно" Жальгіріс (Литва)

22:00 "Бранн" (Норвегія) — "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)

22:00 "Копенгаген" (Данія) — "Брага" (Португалія)

22:00 "Сент-Трюйден" (Бельгія) — "Іберія 1999" (Грузія)

22:00 "Твенте" (Нідерланди) — "Тун" (Швейцарія)

22:00 "Фрайбург" (Німеччина) — "Яблонець" (Чехія)

22:00 "Хартс" (Шотландія) — "Нордшелланд" (Данія)

Формат Ліги конференцій

В основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками — три поєдинки вдома та три на виїзді.

За підсумками шести турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 2 червня 2027 року на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Крістал Пелас", який у фіналі обіграв іспанський "Райо Вальєкано".

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