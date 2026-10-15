Масована атака дронів на Кропивницький: кількість загиблих зросла

Ворог атакував Кропивницький / © Associated Press

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У Кропивницькому внаслідок масованої атаки російських ударних безпілотників загинули троє людей.

Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

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За його словами, кількість загиблих унаслідок ворожої атаки зросла до трьох.

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Крім того, поранення отримали шестеро людей. П’ятьох постраждалих доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що росіяни масовано атакували Кіровоградську область та обласний центр ввечері 14 жовтня.

Ми раніше інформували, що увечері 15 жовтня внаслідок ворожої атаки на Одесу було пошкоджено житловий будинок.

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