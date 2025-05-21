Убивство Андрія Портнова в Іспанії: нові подробиці про кілера

Місце вбивства Андрія Портнова / © El Pais

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Убивцею скандального українського політика, соратника Януковича, Андрія Портнова, якого в середу, 21 травня, застрелили в Мадриді, міг бути професійний кілер.

Про це повідомило іспанське видання Los Replicantes.

За інформацією журналістів, стрільцем був чоловік у синьому спортивному костюмі та з поясною сумкою. З місця убивства він утік через найбільший у Мадриді громадський парк Каса-де-Кампо.

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Поліція зараз обшукує цей район іспанської столиці.

«Вбивство — справа рук професійних кілерів», — пише видання, не уточнивши, чи є ця версія припущенням журналістів чи висновком поліції.

Також повідомляється про ще одного чи двох чоловіків на мотоциклі, які начебто були спільниками стрільця.

Загалом у соратника Януковича вистрелили п’ять разів, контрольний постріл був у голову.

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Поліція розслідує дві версії вбивства — зведення рахунків з боку організованої злочинності або дії політичного характеру.

Невідомо, як довго Портнов жив в Іспанії, але його діти навчалися в Американській школі муніципалітету Посуело-де-Аларкон, біля якого й було скоєно вбивство.

Також повідомляється, що родина Портнова жила у будинку неподалік цієї елітної школи.

Згідно зі звітом Асоціації приватних шкіл, це друга найдорожча школа в Іспанії. Ціни на навчання коливаються від 8 925 євро для дошкільних закладів до 19 865 євро для середньої та старшої школи.

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Хто такий Андрій Портнов

Андрій Портнов обіймав посаду заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича. Йому приписували значний вплив на функціонування судової системи.

Після подій Революції Гідності 2014 року він залишив територію України.

Посадовець був скандально відомий тим, що публічно заперечував відповідальність силовиків за злочини під час Революції Гідності. Проти нього була відкрита, але згодом закрита справа за статтею про державну зраду.

У грудні 2021 року стало відомо, що США запровадили санкції проти Портнова, а також проти його благодійного фонду, у межах антикорупційних ініціатив Державного департаменту.

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Нагадаємо, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун припустив, що за вбивством Андрія Портнова може стояти Росія.