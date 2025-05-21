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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Чому вбили Портнова: політолог пояснив можливі мотиви

Андрій Портнов був заступником керівника Адміністрації президента під час правління Віктора Януковича та вважався однією з ключових фігур, які формували концепцію судової реформи.

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Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Андрій Портнов

Андрій Портнов / © УНІАН

Російська пропаганда напевно скористається вбивством Андрія Портнова, щоб звинуватити Україну у «полюванні» за кордоном, — однак не варто відкидати й інші, зокрема бізнесові версії конфлікту.

Таку думку в ефірі телеканалу Київ24 озвучив український політолог Володимир Фесенко.

«Росія точно буде використовувати цю тему проти України, тому що Портнов був однією з ключових фігур у судово-правовій системі часів Януковича», — зазначив експерт.

За словами Фесенка, навіть після втечі Януковича Портнов зберігав значний вплив у правовому середовищі України, залишаючись «тіньовим гравцем», який мав зв’язки з суддями та адвокатами. Також він неодноразово публічно критикував владу після Революції Гідності — як Петра Порошенка, так і Володимира Зеленського.

«Я думаю, що 10–15 років тому він був однією з найбільш впливових фігур у політико-правовій системі України», — наголосив Фесенко.

Він не виключає, що причиною вбивства могли стати конфлікти бізнесового характеру або давні «боргові зобов’язання».

«У Портнова могли бути тіньові зв’язки з різними людьми в бізнесі. Він міг бути не просто консультантом, а й таким собі „розводящим“ у різних конфліктах», — пояснив політолог. На його думку, не виключено, що старі конфлікти «дістали його» саме в Іспанії.

Окремо Фесенко звернув увагу на ймовірні спроби Кремля перекрити цю історію попередніми злочинами власних спецслужб.

«Їм вже треба перебити історію, коли вони вбили російського пілота, який з Росії, з винтокрилом, потім переїхав в Іспанію. Його російські спецслужби вбили. Така помста в стилі Путіна. Замочить неважливо де. Тому в даному випадку Росія в пропагандистських цілях буде використовувати це вбивство», — зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Портнова застрелили вранці 21 травня в іспанському передмісті Мадрида Посуело-де-Аларкон. Невідомі особи скоїли вбивство біля Американської школи — одного з найелітніших навчальних закладів столиці Іспанії.

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