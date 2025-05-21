"Динамо" офіційно визначилося з майбутнім Ярмоленка у клубі

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" подовжило контракт з півзахисником Андрієм Ярмоленком.

Нова угода 35-річного футболіста з "біло-синіми" розрахована до завершення сезону-2025/26, повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.

У сезоні-2024/25 Ярмоленко провів 32 матчі за "Динамо" в усіх турнірах, відзначившись 12 забитими м'ячами та однією гольовою передачею.

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Андрій допоміг киянам виграти чемпіонат України 17-й раз в історії та вперше від сезону-2020/21.

В останньому матчі проти "Чорноморця" він став найкращим бомбардиром "Динамо" в чемпіонаті України за всю історію (114 голів), обійшовши екснападника "біло-синіх" Сергія Реброва, який нині очолює збірну України.

Також Ярмоленко наблизився до звання найкращого бомбардира в історії УПЛ. Наразі Андрій посідає четверту позицію в цьому списку. Попереду нього розташувалися Максим Шацьких (124), Сергій Ребров (123) та Євген Селезньов (117).

Нагадаємо, Ярмоленко повернувся до "Динамо" влітку 2023 року після шістьох сезонів виступів за кордоном за німецьку "Боруссію" Дортмунд, англійський "Вест Гем" та "Аль-Айн" з ОАЕ. Раніше він також грав за киян від 2007 до 2017 року.

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