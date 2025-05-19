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Ярмоленко побив рекорд Реброва у чемпіонському матчі "Динамо"
Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром "Динамо" в історії чемпіонату України.
Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко став абсолютним рекордсменом столичного клубу за забитими голами в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).
У матчі 29-го туру УПЛ з "Чорноморцем" 35-річний Ярмоленко забив свій 114 м'яч у чемпіонаті України.
Тим самим Андрій на один м'яч обійшов екснападника "біло-синіх" Сергія Реброва, який нині очолює збірну України.
Зазначимо, що у Реброва, крім 113 забитих голів за "Динамо", є ще 10 м'ячів за "Шахтар" в УПЛ.
Таким чином, Ярмоленко ще на крок наблизився до звання найкращого бомбардира в історії елітного дивізіону чемпіонату України з футболу. Наразі Андрій посідає четверту позицію в цьому списку. Попереду нього розташувалися Максим Шацьких (124), Сергій Ребров (123) та Євген Селезньов (117).
Нагадаємо, "Динамо" на виїзді зіграло внічию з "Чорноморцем" (1:1) і за тур до кінця гарантувало собі золоті медалі УПЛ.
"Біло-сині" виграли чемпіонат України 17-й раз в історії та вперше від сезону-2020/21. Київський клуб оновив рекорд за здобутими титулами УПЛ.
У заключному турі УПЛ, 24 травня, підопічні Олександра Шовковського приймуть "Колос".