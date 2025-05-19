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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Молдовська політикиня запропонувала "віджати" частину Одещини

Фуртуне заявила про намір повернути Молдові Буджак — регіон на півдні Одеської області.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Вікторія Фуртуне

Вікторія Фуртуне / © Фото з відкритих джерел

Вікторія Фуртуне, представниця групи молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, публічно виступила з закликом повернути Молдові Буджак — історико-географічний регіон, який нині є частиною півдня Одеської області.

Свою заяву вона оприлюднила у власному Telegram-каналі, наголосивши на необхідності «перегляду кордонів» та відновлення виходу Молдови до моря.

З її слів, країна «скалічена кордонами, проведеними під лінійку», а відсутність доступу до моря порівняла з «левом на прив’язі».

Фуртуне стверджує, що Молдова має право вимагати повернення Буджака, оскільки, на її думку, «не існує жодного міжнародного договору, ратифікованого Молдовою, де вона б визнавала втрату Буджаку».

«Ми більше не хочемо маленьку покірну Молдову — ми хочемо велику Молдову… Потрібно повертати все, що у нас вкрали — ім’я, історію, мову, вихід до моря», — додала вона.

Нагадаємо, румунська політикиня Діана Шошоаке запропонувала анексувати частину територій України: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний. Нещодавно у своїй першій промові в Європарламенті вона звинуватила ЄЄ у «розоренні Румунії» через надання допомоги Україні й закликала припинити постачання зброї.

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