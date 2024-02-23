Чи можлива анексія Придністров'я: відповідь аналітиків

Бюро реінтеграції Молдови заявило, що уважно стежить за ситуацією в невизнаному Придністров’ї у контексті запланованого на 28 лютого з’їзду депутатів, де можуть звернутись до Росії з проханням про "приєднання".

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Згадка Дмитра Медвєдєва про можливі наміри Росії окупувати Одесу, можливо, заслуговує на увагу на тлі останніх подій у Придністров’ї. Нещодавно влада Придністров’я оголосила, що Конгрес "депутатів" Придністров’я збирається 28 лютого", - пишуть аналітики.

ISW прогнозує, що депутати можуть ініціювати новий референдум щодо анексії Росією.

Однак ISW не помічає чітких ознак підготовки російських військових до втручання в Придністров’я чи Молдову загалом.

"Російське військове втручання було б складним для Москви, оскільки Молдова та Придністров’я не мають виходу до моря і доступні лише через територію Румунії чи України", - додали аналітики.

Нагадаємо:

Самопроголошена влада Придністров’я на 28 лютого готує "з’їзд депутатів усіх рівнів" – так званого парламенту Придністров’я, а також районних, міських, селищних та сільських рад, на якому готують звернення до російського диктатора Володимира Путіна.

Один із небагатьох представників придністровської опозиції Геннадій Чорба вважає, що з'їзд має озвучити "прохання прийняти Придністров'я до складу Російської Федерації, а 29 лютого Путін оголосить про це у своєму зверненні, і Федеральні збори у прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити це прохання".

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