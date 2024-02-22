Придністров'я може "попроситися" до РФ: що кажуть у розвідці

У ГУР стверджують, що поки ватажки невизнаного регіону не збираються просити диктатора Путіна про офіційне "включення" до РФ.

За інформацією ГУР, сепаратисти невизнаного Придністров'я не планують звертатись на своєму з’їзді до російського диктатора Путіна щодо "прийняття" регіону до складу Росії.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі "Українській правді".

"За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров'я начебто попросить РФ, аби та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується", – сказав Юсов.

За інформацією джерела видання, інформація про "приєднання" Придністров'я до РФ, є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу, а також певним тиском з боку сепаратистів для захисту своїх економічних інтересів перед Кишиневом.

Раніше повідомлялося, що наприкінці лютого невизнане Придністров'я може попросити Путіна про "приєднання" до складу РФ. 28 лютого у Придністров'ї планують вперше за 18 років провести з'їзд депутатів усіх рівнів і саме там нібито можуть звернутися до російського диктатора про анексію регіону.

Водночас, на думку військового експерта Вадима Денисенка, ймовірність раптового оголошення про приєднання Придністров'я до Росії близька до нуля.

Натомість заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін називає можливість офіційного "приєднання" невизнаного Придністровʼя до Росії цілком реальною.

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