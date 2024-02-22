Приднестровье может "попроситься" в РФ: что говорят в разведке

В ГУР утверждают, что пока главари непризнанного региона не собираются просить диктатора Путина об официальном "включении" в РФ.

По информации ГУР, сепаратисты непризнанного Приднестровья не планируют обращаться на своем съезде к российскому диктатору Путину по поводу "принятия" региона в состав России.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде".

"По нашим данным, информация о том, что 28 февраля "власть" Приднестровья якобы попросит РФ, чтобы и присоединила их к своему составу, пока не подтверждается", — сказал Юсов.

По информации источника издания, информация о "присоединении" Приднестровья к РФ является частью внутреннего политического молдавского процесса, а также определенным давлением со стороны сепаратистов для защиты своих экономических интересов перед Кишиневом.

Ранее сообщалось, что в конце февраля непризнанное Приднестровье может попросить Путина о "присоединении" к составу РФ. 28 февраля в Приднестровье планируют впервые за 18 лет провести съезд депутатов всех уровней и именно там могут обратиться к российскому диктатору об аннексии региона.

В то же время, по мнению военного эксперта Вадима Денисенко, вероятность внезапного объявления о присоединении Приднестровья к России близка нулю.

В свою очередь заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин называет возможность официального "присоединения" непризнанного Приднестровья к России вполне реальной.

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