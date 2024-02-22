Приднестровье может "попросить" Путина об аннексии: эксперт оценил "игру" Тирасполя

По мнению Вадима Денисенко, вероятность внезапного объявления о присоединении Приднестровья к России близка к нулю.

В конце февраля непризнанное Приднестровье может попросить Путина о "присоединении" к составу РФ. 28 февраля в Приднестровье планируется впервые за 18 лет провести съезд депутатов всех уровней. Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба считает, что обращение к России об аннексии региона, вероятно, будет принято на этом съезде.

А уже 29 февраля российский диктатор Путин выступит с посланием Федеральному собранию РФ.

Политический эксперт Вадим Денисенко объяснил, что за "игру" затеяли в непризнанной "республике" и что задумал Путин. Об этом передает Dumskaya.

По его мнению, вероятность внезапного объявления о присоединении Приднестровья к России близка к нулю.

"Власть непризнанной республики не будет делать никаких резких шагов, пока идет война. Тирасполь будет принимать решение о будущем региона в более спокойный период, чтобы сделать ставку на победителя. При этом приоритетный сценарий — интеграция в Европу через Молдову и Румынию, а не превращение в анклав РФ", – говорит Денисенко.

Эксперт напомнил, что предыдущий съезд в таком формате, который состоялся в 2006 году, завершился решением о проведении референдума о присоединении Приднестровья.

"Референдум провели, 97% проголосовали за. Правда, никто никуда не присоединился. Может, решили исправить "недоработку"? Нет, никаких реальных решений не будет. Максимум – громкие заявления без последствий", – уверен аналитик.

Денисенко предположил, что Кремль, вероятно, также не заинтересован в развитии событий. Ведь в Москве, скорее всего, не смогут защитить регион, если после пророссийской декларации Тирасполя Кишинев и Киев примут решение о ликвидации сепаратистского статуса региона.

Показательной эксперт называет позицию Гагаузии (автономное территориальное образование на юге Молдовы). Глава региона Евгения Гуцул планирует участие в экономическом саммите в Стамбуле, а не готовится к возможному кризису, который неизбежно вызвал бы решение Приднестровья о вхождении в состав РФ.

Какова цель съезда?

По мнению эксперта, Тирасполь собирает съезд депутатов всех уровней для давления на Кишинев, а не для подготовки "челобитной" в Москву.

"Дело в том, что Молдова с 1 января начала взимать пошлины с товаров приднестровских компаний. Деньги идут в бюджет Молдовы. По подсчетам приднестровских таможенных органов, Приднестровье теряет до 16 миллионов долларов в год.

Это не устраивает ни политические элиты Приднестровья во главе с президентом самопровозглашенной Красносельской республики, ни деловые круги", – предположил Денисенко.

Реакция Украины

Эксперт отметил, что еще до того, как было объявлено о созыве съезда, прошли контакты украинского МИД с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским и вице-премьером Молдовы по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном. Была достигнута договоренность об обработке вопроса возобновления консульских услуг в Приднестровье.

Такие действия Денисенко называет сигналом о том, что никаких реальных шагов в сторону РФ Приднестровье не предпримет.

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