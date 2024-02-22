Придністров'я може "попросити" Путіна про анексію: експерт оцінив "гру" Тирасполя"

На думку Вадима Денисенка, ймовірність раптового оголошення про приєднання Придністров'я до Росії — близька до нуля.

Наприкінці лютого невизнане Придністров'я може попросити Путіна про "приєднання" до складу РФ. 28 лютого у Придністров'ї планують вперше за 18 років провести з'їзд депутатів усіх рівнів. Придністровський опозиціонер Генадій Чорба ввадає, що звернення до Росії про анексію регіону, ймовірно, буде прийнято на цьому з'їзді.

А вже 29 лютого російський диктатор Путін виступить із посланням Федеральним зборам РФ.

Політичний експерт Вадим Денисенко пояснив, що за "гру" затіяли у невизнаній "республіці" та що задумав Путін. Про це передає "Dumskaya".

На його думку, ймовірність раптового оголошення про приєднання Придністров'я до Росії — близька до нуля.

"Влада невизнаної республіки не робитиме жодних різких кроків, поки триває війна. Тираспіль ухвалюватиме рішення про майбутнє регіону в більш спокійний період, щоб зробити ставку на переможця. При цьому пріоритетний сценарій – інтеграція до Європи через Молдову та Румунію, а не перетворення на анклав РФ", – каже Денисенко.

Експерт нагадав, що попередній з'їзд у такому форматі, який відбувся 2006 року, закінчився рішенням про проведення референдуму про приєднання Придністров'я.

"Референдум провели, 97% проголосували за. Щоправда, ніхто нікуди не приєднався. Може, вирішили виправити «недоопрацювання»? Ні, жодних реальних рішень не буде. Максимум – гучні заяви без наслідків", – певен аналітик.

Денисенко припустив, що Кремль, ймовірно, також не зацікавлений у такому розвитку подій. Адже у Москві скоріш за все не зможуть захистити регіон, якщо після проросійської декларації Тирасполя Кишинів та Київ ухвалять рішення про ліквідацію сепаратистського статусу регіону.

Показовою експерт називає позицію Гагаузії (автономне територіальне утворення на півдні Молдови). Глава регіону Євгенія Гуцул планує участь в економічному саміті в Стамбулі, а не готується до можливої кризи, яка б неминуче викликала рішення Придністров'я про входження до складу РФ.

Якою є мета з'їзду?

На думку експерта, Тираспіль збирає з'їзд депутатів усіх рівнів для тиску на Кишинів, а не для підготовки "чолобитної" до Москви.

"Справа в тому, що Молдова з 1 січня почала стягувати мита з товарів придністровських компаній. Гроші йдуть до бюджету Молдови. За підрахунками придністровських митних органів, Придністров'я втрачає до 16 мільйонів доларів на рік.

Це не влаштовує ні політичні еліти Придністров'я на чолі з президентом самопроголошеної республіки Красносільським, ні ділові кола", – припустив Денисенко.

Реакція України

Експерт зауважив, що ще до того, як було оголошено про скликання з'їзду, відбулися контакти українського МЗС із лідером невизнаного Придністров'я Вадимом Красносільським та віце-прем'єром Молдови з питань реінтеграції Олегом Серебряном. Було досягнуто домовленості про опрацювання питання відновлення консульських послуг у Придністров'ї.

Такі дії Денисенко називає сигналом про те, що жодних реальних кроків у бік РФ Придністров'я не робитиме.

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