Придністровський конфлікт у Молдові близький до вирішення — Мая Санду

Упродовж наступних кількох років з'явиться "геополітична можливість" для вирішення конфлікту у Придністровському регіоні.

Про це президентка Молдови Мая Санду заявила в ефірі телеканалу Moldova 1, передає видання Point.

За її словами, основною проблемою залишається присутність російських військ у сепаратистському регіоні.

"Ми бачимо, як "кремлівські слуги" тут з ранку до вечора висловлюють занепокоєння нейтралітетом Молдови. Але статус нейтралітету Молдови порушує виключно РФ. Жодна інша країна не порушує нейтралітет", - сказала Санду.

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Президентка Молдови висловила впевненість, що у Придністровському регіоні люди "хочуть миру".

"Ми вже бачили, як на початку війни [тобто повномасштабного вторгнення РФ в Україну] молоді люди з лівого берега перебиралися на правий, боячись, що їх відправлять воювати проти України [у складі російської армії]”, - сказала вона.

При цьому Мая Санду зауважила, що проблеми із сепаратистським регіоном вирішуватимуться поступово і без зайвого розголосу.

"Для нас як і раніше основною метою залишається підтримка миру та стабільності в країні. Ми намагаємося вирішувати питання поетапно, без особливого галасу", - сказала президентка Молдови.

Нагадаємо, нещодавно у невизнаному Придністров'ї на території Молдови повідомили, що на кордоні з Україною нібито сталася стрілянина. Кишинів спростував заяви "влади" регіону, підтримуваного Росією.

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