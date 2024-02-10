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Байден різко висловився щодо затримки допомоги Україні

Байден різко висловився щодо затримки допомоги Україні

Джо Байден

Він пригрозив "жахливими наслідками".

Президент США Джо Байден назвав "злочинною бездіяльністю" затримку виділення коштів на підтримку України в Конгресі США.

Про це пише Bloomberg.

Байдан під час зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом у Вашингтоні застеріг про "жахливі наслідки" у разі, якщо американські конгресмени не схвалять фінансування для України.

"Неспроможність Конгресу підтримати Україну близька до злочинної недбалості. Це обурливо", - заявив Байден у Білому домі.

На противагу Шольц висловив сподівання, що американські конгресмени все ж таки дійдуть згоди та виділять кошти на підтримку України.

"Сподіваюся, Палата представників піде за вами і прийме необхідне рішення про підтримку", - сказав Шольц.

Тим часом Україна шукатиме можливості фінансування нової мобілізації користуючись з внутрішніх джерел, оскільки скільки ситуація із зовнішнім фінансуванням досить складна. Водночас нам вистачить ресурсів на два місяці, через які США має ухвалити допомогу Україні.

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