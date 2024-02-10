Байден різко висловився щодо затримки допомоги Україні

Він пригрозив "жахливими наслідками".
Президент США Джо Байден назвав "злочинною бездіяльністю" затримку виділення коштів на підтримку України в Конгресі США.
Про це пише Bloomberg.
Байдан під час зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом у Вашингтоні застеріг про "жахливі наслідки" у разі, якщо американські конгресмени не схвалять фінансування для України.
"Неспроможність Конгресу підтримати Україну близька до злочинної недбалості. Це обурливо", - заявив Байден у Білому домі.
На противагу Шольц висловив сподівання, що американські конгресмени все ж таки дійдуть згоди та виділять кошти на підтримку України.
"Сподіваюся, Палата представників піде за вами і прийме необхідне рішення про підтримку", - сказав Шольц.
Тим часом Україна шукатиме можливості фінансування нової мобілізації користуючись з внутрішніх джерел, оскільки скільки ситуація із зовнішнім фінансуванням досить складна. Водночас нам вистачить ресурсів на два місяці, через які США має ухвалити допомогу Україні.
Читайте також: