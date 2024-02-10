Байден різко висловився щодо затримки допомоги Україні

Президент США Джо Байден назвав "злочинною бездіяльністю" затримку виділення коштів на підтримку України в Конгресі США.

Про це пише Bloomberg.

Байдан під час зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом у Вашингтоні застеріг про "жахливі наслідки" у разі, якщо американські конгресмени не схвалять фінансування для України.

"Неспроможність Конгресу підтримати Україну близька до злочинної недбалості. Це обурливо", - заявив Байден у Білому домі.

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На противагу Шольц висловив сподівання, що американські конгресмени все ж таки дійдуть згоди та виділять кошти на підтримку України.

"Сподіваюся, Палата представників піде за вами і прийме необхідне рішення про підтримку", - сказав Шольц.

Тим часом Україна шукатиме можливості фінансування нової мобілізації користуючись з внутрішніх джерел, оскільки скільки ситуація із зовнішнім фінансуванням досить складна. Водночас нам вистачить ресурсів на два місяці, через які США має ухвалити допомогу Україні.

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