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Байден резко высказался по поводу задержки помощи Украине

Байден резко высказался по поводу задержки помощи Украине

Джо Байден

Он пригрозил "ужасающими последствиями".

Президент США Джо Байден назвал "преступным бездействием" задержку выделения средств в поддержку Украины в Конгрессе США.

Об этом пишет Bloomberg.

Байдан во время встречи с немецким канцлером Олафом Шольцом в Вашингтоне предостерег о "ужасных последствиях" в случае, если американские конгрессмены не одобрят финансирование для Украины.

"Неспособность Конгресса поддержать Украину близка к преступной халатности. Это возмутительно", — заявил Байден в Белом доме.

В противоположность Шольц выразил надежду, что американские конгрессмены все же придут к согласию и выделят средства в поддержку Украины.

"Надеюсь, Палата представителей последует за вами и примет необходимое решение о поддержке", — сказал Шольц.

Между тем, Украина будет искать возможности финансирования новой мобилизации пользуясь из внутренних источников, поскольку сколько ситуация с внешним финансированием достаточно сложная. В то же время, нам хватит ресурсов на два месяца, через которые США должна принять помощь Украине.

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