Байден резко высказался по поводу задержки помощи Украине

Президент США Джо Байден назвал "преступным бездействием" задержку выделения средств в поддержку Украины в Конгрессе США.

Об этом пишет Bloomberg.

Байдан во время встречи с немецким канцлером Олафом Шольцом в Вашингтоне предостерег о "ужасных последствиях" в случае, если американские конгрессмены не одобрят финансирование для Украины.

"Неспособность Конгресса поддержать Украину близка к преступной халатности. Это возмутительно", — заявил Байден в Белом доме.

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В противоположность Шольц выразил надежду, что американские конгрессмены все же придут к согласию и выделят средства в поддержку Украины.

"Надеюсь, Палата представителей последует за вами и примет необходимое решение о поддержке", — сказал Шольц.

Между тем, Украина будет искать возможности финансирования новой мобилизации пользуясь из внутренних источников, поскольку сколько ситуация с внешним финансированием достаточно сложная. В то же время, нам хватит ресурсов на два месяца, через которые США должна принять помощь Украине.

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