Спецпрокурор США заявил о "проблемах с памятью" у Байдена — Белый Дом отреагировал

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел незапланированное выступление перед народом, в ходе которого говорил об отчете спецпрокурора Роберта Хура о ненадлежащем хранении документов. Байден, в частности, заявил, что он возмущен частью отчета, где его назвали "пожилым человеком с проблемами с памятью".

Также в отчете говорится, что Джо Байден забыл, в каком году начался и когда истек срок его пребывания в должности вице-президента в администрации президента Барака Обамы, и в каком году умер его сын Бо.

В Белом доме подвергли критике отдельные выводы отчета Роберта Хура, в частности, относительно возраста президента, из-за чего он якобы может забывать некоторые вещи.

С соответствующим заявлением выступил спикер юридического офиса Белого дома Ян Сэмс, пишет "Укринформ".

"Когда неотвратимое заключение заключается в том, что никакие обвинения не подтверждаются фактами и доказательствами, остается вопрос, почему в этом документе тратится время на безосновательную и неуместную критику президента", — сказал Ян Сэмс.

Спикер отметил, что ссылка на возраст президента в отчете с намеком, якобы он страдает забывчивостью, "политически мотивирована".

Напомним, Байден резко высказался о блокировании помощи Украине и обвинил Трампа.

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