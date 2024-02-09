Байден выступил с незапланированным обращением к народу

Байден возмущен, что его назвали "пожилым человеком с проблемами с памятью".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел незапланированное выступление перед народом, в ходе которого говорил об отчете спецпрокурора Роберта Хура о ненадлежащем хранении документов.

Президент заявил, что он возмущен частью отчета, где его назвали "пожилым человеком с проблемами с памятью", информирует ZN.UA.

В отчете прокурора указывается, что президенту не будут предъявлены обвинения в умышленном присвоении секретных документов в январе 2017 года, когда он покинул пост вице-президента.

Прокурор принял такое решение из-за того, что ничто не доказывает умышленное намерение Байдена незаконно хранить секретную информацию.

Кроме того, специальный прокурор также сослался на возраст и память президента США, объясняя, почему он не стал выдвигать обвинения, назвав действующего президента "благополучным пожилым человеком с плохой памятью".

Также в отчете говорится, что Байден забыл, в каком году начался и когда истек срок его пребывания в должности вице-президента в администрации президента Барака Обамы, и в каком году умер его сын Бо.

"Адвокаты Байдена заявили, что его провалы в памяти не являются чем-то необычным для человека, пытающегося описать события, которые произошли много лет назад, и раскритиковали специального прокурора за превышение полномочий, подчеркнув, что "Подобным комментариям не место в отчете Министерства юстиции.. С самого начала было ясно, что уголовные обвинения не оправданы", — говорится в статье.

Представители Республиканской партии пытаются провести параллели между делами, связанными с хранением секретных документов Дональдом Трампом и Джо Байденом.

"Хур в своем отчете подчеркнул разницу между двумя расследованиями, а именно то, что Байден сотрудничал со следствием и вернул документы, а Трамп не отдал документы, когда его попросили, а затем попытался скрыть это. В ответ республиканцы в Конгрессе заявили, что решения не возбуждать уголовное дело является свидетельством политической предвзятости по поводу вероятного кандидата в президенты от их партии в 2024 году, а также что подробности о проблемах с памятью Байдена доказывают его непригодность для работы в должности", — говорится в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подверг резкой критике республиканцев в Конгрессе после того, как Республиканская партия в Сенате заблокировала продвижение двухпартийного соглашения о границе и пакете иностранной помощи, в частности для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден победил на праймериз в Южной Каролине.

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