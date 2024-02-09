В РФ после "прилетов" загорелся нефтеперерабатывающий завод (видео)

В Северском районе Краснодарского края РФ загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Сообщается, что предприятие, на котором произошло возгорание, входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального Округа.

Данный НПЗ осуществляет деятельность по приемке, хранению и переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции.

Местные жители сообщают, что перед пожаром были слышны звуки взрывов.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Ижевске произошел мощный "прилет" на военном заводе.

Кроме того, мы ранее информировали, что в центре Москвы вспыхнул масштабный пожар, спасатели не могут его погасить.

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