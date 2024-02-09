У РФ після "прильотів" загорівся нафтопереробний завод (відео)

У Сіверському районі Краснодарського краю РФ загорівся Ільський нафтопереробний завод.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що підприємство, на якому сталося загоряння, входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального Округу.

Даний НПЗ здійснює діяльність з приймання, зберігання та перероблювання вуглеводневої сировини, а також відвантаження готової продукції.

Місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею було чутно звуки вибухів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в російському Іжевську стався потужний "приліт" на військовому заводі.

Крім того, ми раніше інформували, що у центрі Москви спалахнула масштабна пожежа, рятувальники не можуть її погасити.

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