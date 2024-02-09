У РФ після "прильотів" загорівся нафтопереробний завод (відео)

Підприємство входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального Округу РФ.
У Сіверському районі Краснодарського краю РФ загорівся Ільський нафтопереробний завод.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Повідомляється, що підприємство, на якому сталося загоряння, входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального Округу.
Даний НПЗ здійснює діяльність з приймання, зберігання та перероблювання вуглеводневої сировини, а також відвантаження готової продукції.
Місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею було чутно звуки вибухів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в російському Іжевську стався потужний "приліт" на військовому заводі.
Крім того, ми раніше інформували, що у центрі Москви спалахнула масштабна пожежа, рятувальники не можуть її погасити.
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