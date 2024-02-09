Ворожі БпЛА вдарили по Харківщині — ОВА

Наразі інформації про постраждалих не надходило.
Внаслідок ударів ворожих безпілотників на Харківщині є загорання цивільної нежитлової інфраструктури.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Внаслідок ударів ворожих БПЛА є загорання цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. Зафіксували щонайменше п’ять "Шахедів", - заявив Синєгубов.
Крім того, він повідомив, що наразі інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія обстріляла Миколаїв, ціллю стали житлові будинки та комунальні підприємства.
Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив в авто, що відомо про постраждалих.
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