У Британії пропонують європейцям купити зброю у США для України

Європейська безпека безпосередньо залежить від того, чи не переможе Росія Україну.

Країни Європи можуть придбати у Сполучених Штатів зброю для України, щоб вона могла захиститись від російських агресорів.

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Таку думку висловив депутат парламенту Великої Британії, колишній міністр підприємництва, енергетики і промислової стратегії Джейкоб Ріс-Могг, інформує Guildhall.

Він зазначив, що безпека України важлива перш за все для Європи.

"Європейська безпека безпосередньо залежить від того, чи не переможе Росія Україну і чи не стане вона загрозою для інших європейських держав. Тому якщо США з якихось причин не в змозі надати Україні гроші, то купити озброєння й доправити його в Україну зі США, я вважаю, дуже важливо", – сказав він.

Він нагадав, що Велика Британія купувала зброю у США під час Другої світової війни.

"Якоюсь мірою вони давали нам гроші в борг, але іншою мірою ми платили їм твердою готівкою, тому що нам потрібні були озброєння, які вони виробляли. Без цього ми не змогли б воювати", – підкреслив Ріс-Могг.

За його словами, сьогодні "дуже розумним вчинком" було б "фінансування закупівель озброєнь, якщо США не можуть надати допомогу".

"У більшості випадків це відповідає інтересам Європи. Наприклад, із погляду Польщі тощо... Для них принципово важливо, щоб Україна була захищена", – вважає Ріс-Могг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат США провалив голосування про допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що британська розвідка назвала пріоритетний напрямок для російської армії на фронті.

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