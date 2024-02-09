В Британии предлагают европейцам купить оружие у США для Украины

Европейская безопасность напрямую зависит от того, не победит ли Россия Украину.
Страны Европы могут приобрести у Соединенных Штатов оружие для Украины, чтобы оно могло защититься от российских агрессоров.
Такое мнение высказал депутат парламента Великобритании, бывший министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Джейкоб Рис-Могг, сообщает Guildhall.
Он отметил, что безопасность Украины важна, прежде всего, для Европы.
"Европейская безопасность напрямую зависит от того, не победит ли Россия Украину и не станет ли она угрозой для других европейских государств. Поэтому если США по каким-то причинам не в состоянии предоставить Украине деньги, то купить вооружение и доставить его в Украину из США, я считаю, очень важно", – сказал он.
Он напомнил, что Великобритания покупала оружие у США во время Второй мировой войны.
"В какой-то степени они давали нам деньги в долг, но в другой степени мы платили им твердыми наличными, потому что нам нужны были вооружения, которые они производили. Без этого мы не смогли бы воевать", – подчеркнул Рис-Могг.
По его словам, сегодня "очень разумным поступком" было бы "финансирование закупок вооружений, если США не могут оказать помощь".
"В большинстве случаев это отвечает интересам Европы. Например, с точки зрения Польши и тому подобное... Для них важно, чтобы Украина была защищена", — считает Рис-Могг.
Напомним, ранее сообщалось, что Сенат США провалил голосование о помощи Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что британская разведка назвала приоритетное направление для русской армии на фронте.
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