Как Россия пыталась присвоить украинца Нестора Летописца: объяснение ученого

То, что россияне привыкли пытаться присваивать себе украинское, уже никого не удивляет.

Россия пыталась присвоить украинца Нестора Летописца. Его считали российским историком, а не руским.



Об этом ТСН рассказал начальник научно-исследовательского отдела истории Киево-Печерской скамьи и музейничества Роман Качан.



Он указал на табличку, висящую над мощами Нестора. Там написано: "Преподобный Нестор Летописец от Общества истории и древностей русский при императорском Московском университете".

"То есть Москва присвоила нашего историка. Они считали, что он российский историк, а не руский", – объяснил специалист.

Напомним, 8 февраля Киевский городской совет принял решение о предоставлении Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" земельных участков в постоянное пользование для эксплуатации и обслуживания объектов по ул. Лаврской, 9. Речь идет об участках в Печерском районе г. Киева ориентировочными площадями 31,76 га; 0,15 га.

Читайте также: