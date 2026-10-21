ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
903
Время на прочтение
2 мин

Встреча Путина с Уиткоффом: в Кремле заявили о "содержательных" переговорах

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и Владимир Путин встретились 21 октября. Они говорили о войне на Украине.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Виткофф и Путин встретились в Санкт-Петербурге

Виткофф и Путин встретились в Санкт-Петербурге / © Associated Press

В среду, 21 октября, в Санкт-Петербурге состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом . Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переговоры.

Об этом сообщают росСМИ.

По словам Пескова, разговор Путина с Уиткоффом «был содержательным», а все предложения, переданные США, будут изучены и оценены так называемым главой Кремля.

Он добавил, что Уиткофф вскоре покинет Санкт-Петербург. Однако договоренностей по поводу его следующего визита в РФ пока нет.

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев впоследствии также назвал переговоры «продуктивными».

Что известно о встрече Уиткоффа и Путина

Накануне Зеленский и Уиткофф провели переговоры в Осло . Стороны обсудили результаты предыдущих переговоров в Майами, гарантии безопасности для Украины и ряд «чувствительных вопросов». В частности, американская сторона подтвердила, что гарантии безопасности для Украины должны быть сильными.

Еще перед началом втречи была информация, что после переговоров с Зеленским Уиткофф везет Путину неожиданное предложение . СМИ писали, что он предложит диктатору провести прямые переговоры с участием американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, как пишет Axios, США выдвинули Зеленскому требование перед переговорами Уиткоффа с Путиным. В Белом доме требуют от Украины не атаковать российские НПЗ.

Уже во время встречи с Путиным Уиткофф заявил о прогрессе в мирных переговорах и о «почве для прекращения огня». Он также сообщил, что привез в Санкт-Петербург документы, в которых изложены подходы к прекращению огня. По его словам, есть определенное продвижение вперед, а встреча представителей Киева и Европы в Осло заложила основу для возможного прекращения огня. В то же время, он выразил надежду, что удастся «обсудить следующие шаги», а Путин рассмотрит возможность возобновить трехсторонние переговоры.

В то же время Путин заявил, что знает о визите американского представителя в Осло и хочет услышать, чем он завершился. Также диктатор начал «искренне благодарить» Трампа за внимание к «урегулированию кризиса в Украине».

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie