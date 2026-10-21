Виткофф и Путин встретились в Санкт-Петербурге / © Associated Press

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В среду, 21 октября, в Санкт-Петербурге состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом . Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переговоры.

Об этом сообщают росСМИ.

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По словам Пескова, разговор Путина с Уиткоффом «был содержательным», а все предложения, переданные США, будут изучены и оценены так называемым главой Кремля.

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Он добавил, что Уиткофф вскоре покинет Санкт-Петербург. Однако договоренностей по поводу его следующего визита в РФ пока нет.

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев впоследствии также назвал переговоры «продуктивными».

Что известно о встрече Уиткоффа и Путина

Накануне Зеленский и Уиткофф провели переговоры в Осло . Стороны обсудили результаты предыдущих переговоров в Майами, гарантии безопасности для Украины и ряд «чувствительных вопросов». В частности, американская сторона подтвердила, что гарантии безопасности для Украины должны быть сильными.

Еще перед началом втречи была информация, что после переговоров с Зеленским Уиткофф везет Путину неожиданное предложение . СМИ писали, что он предложит диктатору провести прямые переговоры с участием американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

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Кроме того, как пишет Axios, США выдвинули Зеленскому требование перед переговорами Уиткоффа с Путиным. В Белом доме требуют от Украины не атаковать российские НПЗ.

Уже во время встречи с Путиным Уиткофф заявил о прогрессе в мирных переговорах и о «почве для прекращения огня». Он также сообщил, что привез в Санкт-Петербург документы, в которых изложены подходы к прекращению огня. По его словам, есть определенное продвижение вперед, а встреча представителей Киева и Европы в Осло заложила основу для возможного прекращения огня. В то же время, он выразил надежду, что удастся «обсудить следующие шаги», а Путин рассмотрит возможность возобновить трехсторонние переговоры.

В то же время Путин заявил, что знает о визите американского представителя в Осло и хочет услышать, чем он завершился. Также диктатор начал «искренне благодарить» Трампа за внимание к «урегулированию кризиса в Украине».

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