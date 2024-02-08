Хотят "менеджера наступления": комбат Кузык о замене главкома ВСУ

Кузык предположил, что команда президента хочет видеть в должности главкома ВСУ "менеджера наступления".

Генерал Валерий Залужный прекрасно себя проявлял в обороне, а теперь, возможно, пришло время менеджера наступления.

Такое мнение высказал майор НГУ и командир батальона "Свобода" Петр Кузык, комментируя увольнение Залужного и назначение на его место Сырского, передает "Киев24".

"Это шаг, которым команда президента пытается изменить, переключить на экзистенциальную часть в борьбе. Залужный прекрасно себя проявил в обороне, возможно, пришло время менеджера наступления — вот и такое плановое решение произошло", — предположил Кузык.

Напомним, что сегодня, 8 февраля, после недели слухов и предположений президент Зеленский отправил главкома ВСУ Залужного в отставку.

Вместо него Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского.

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