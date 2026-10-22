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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украину может накрыть вторая волна миграции: демограф назвала причины

После отмены военного положения может начаться вторая волна передвижения. Если сейчас уехали преимущественно женщины с детьми, то впоследствии к ним могут присоединиться мужчины.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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После войны возможна мужская волна эмиграции из Украины

После войны возможна мужская волна эмиграции из Украины / © Associated Press

Украине грозит новая волна миграции после завершения военного положения — значительная часть мужчин может уехать в семьи, которые уже адаптировались за границей.

Об этом сообщила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова во время Украинского женского конгресса.

«По возвращении мужчин с фронта Украина может не иметь возможности предложить мужчинам работу и зарплаты, которые они сочтут достойными. И тогда возникает вопрос: а где воссоединятся украинские семьи — в Украине или за ее пределами? Я очень боюсь, что появится другая так называемая мужская миграционная волна», — сказала она.

Демографический кризис в Украине — что известно

Демографы отмечают: проблема не только в количестве, но и в структуре населения. Уезжает активная часть общества — молодые женщины, семьи с детьми, представители среднего класса. Это те, кто может быстро интегрироваться в новую среду и найти работу. В то же время в Украине остается старшее поколение, которое менее мобильное. Такой дисбаланс грозит экономике и социальной системе.

Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник отмечал, что демографический кризис в Украине достиг тревожных масштабов. Уровень смертности значительно превышает рождаемость, а дополнительным фактором сокращения населения остается выезд граждан за границу.

Ранее сообщалось, что в Украине ежегодно без войны умирают около 500 тысяч человек, а рождаются около 180-220 тысяч детей. Статистика сегодня фиксирует всего 6 детей на 10 женщин.

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