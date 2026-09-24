- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1802
- Время на прочтение
- 2 мин
Когда закончится война: известная демограф озвучила неожиданный прогноз для Украины
Ведущая демографиня Элла Либанова выразила предчувствие, что война и потери закончатся в 2027 году, а Украина сможет вернуть своих людей и территории.
Украина потеряла во время войны около 10 миллионов человек из-за выезда за границу, снижения рождаемости, гибели граждан и оккупации территорий, однако эти потери не являются необратимыми.
Об этом в интервью «Телеграфу» заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.
«Это моя демографическая оценка цены войны. Снижение рождаемости было бы все равно, но война стала дополнительным фактором. Со смертностью так же. Наружная миграция. Оккупация», — сказала она.
Оценивая перспективы завершения войны, ученая поделилась своим чувством относительно возможных сроков перелома.
«Вы знаете, а я чего-то вижу. Я думаю, что в следующем году все закончится. Я не знаю, что я так считаю. Чувствую. Думаю, что в 2027 году все кончится. Но не думайте, что сразу все закончится в смысле демографии. Кстати, эти 10 миллионов — это не необратимые потери. Нет. Я надеюсь, что многое мы вернем: территории, людей», — отметила Либанова.
Когда закончится война в Украине — последние прогнозы
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил, что война между Россией и Украиной. должно закончиться при условии полного сохранения украинского суверенитета и границ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война между Украиной и Россией может завершиться в ближайшее время. В то же время, когда наступит мир и как его удастся достичь, Трамп не рассказал.