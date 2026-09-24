Коли закінчиться війна: відома демографиня озвучила несподіваний прогноз для України

Елла Лібанова / © www.liga.net

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Україна втратила під час війни близько 10 мільйонів осіб через виїзд за кордон, зниження народжуваності, загибель громадян та окупацію територій, однак ці втрати не є незворотними.

Про це в інтерв’ю «Телеграфу» заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

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«Це моя демографічна оцінка ціни війни. Зниження народжуваності було б все одно, але війна стала додатковим фактором. Зі смертністю так само. Зовнішня міграція. Окупація», — сказала вона.

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Оцінюючи перспективи завершення війни, науковиця поділилася власним відчуттям щодо можливих термінів переламу.

«Ви знаєте, а я чогось бачу. Я думаю, що наступного року все закінчиться. Я не знаю, чого я так вважаю. Відчуваю. Думаю, що в 2027 році все закінчиться. Але не думайте, що одразу все закінчиться в сенсі демографії. До речі, ці 10 мільйонів це не незворотні втрати. Ні. Я сподіваюсь, що багато ми повернемо: території, людей», — зазначила Лібанова.

Коли закінчиться війна в Україні — останні прогнози

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що війна між Росією та Україною має закінчитися за умови повного збереження українського суверенітету та кордонів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Україною та Росією може завершитися найближчим часом. Водночас, коли настане мир і яким чином його вдасться досягнути, Трамп не розповів.

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