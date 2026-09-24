Зеленський назвав три варіанти перемир’я з Росією, які зараз обговорюють

Володимир Зеленський / © ТСН

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Україна та міжнародні партнери обговорюють три варіанти часткового перемир’я з Росією, які стосуються енергетичної інфраструктури, цивільного судноплавства та зернового експорту.

Про це президент України Володимир Зеленський висловився на полях Генасамблеї ООН.

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Україна розглядає можливість припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та проробляє сценарії безпеки в акваторії Чорного моря, зазначив глава держави.

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За словами президента Володимира Зеленського, морське перемир’я може охопити не лише зерновий коридор, а й транспортування енергоресурсів та продукції металургії.

«Зацікавлені обидві сторони. Дай Бог, вийде. Я бачу в цьому можливості», — наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що вже обговорив ці ініціативи з лідерами Туреччини, Єгипту, Індії та ОАЕ, які висловили пряму зацікавленість у стабілізації ситуації на морі.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив про готовність Києва та Москви до обмеженого припинення вогню.

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