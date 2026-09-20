Туреччина готує нову домовленість для Чорного моря: Україна і Росія вже отримали пропозиції

Прапор Туреччини / © pixabay.com

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Туреччина передала Україні та Росії пропозиції щодо деескалації ситуації в Чорному морі та наразі очікує на відповідь обох сторін.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю NTV.

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За його словами, Анкара намагається знайти компроміс, який дозволив би зменшити загрози для судноплавства та експорту продовольства через Чорне море.

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«Ми надіслали пропозицію обом сторонам і чекаємо на відповідь. Ми бачимо, що якщо зерно, зібране з полів, не потрапить на світові ринки, у багатьох країнах виникнуть проблеми з продовольчою безпекою», — сказав Фідан.

Водночас глава турецького МЗС не розкрив деталей пропозицій, які Анкара передала Києву та Москві.

Фідан також нагадав про «зернову угоду» 2022 року, укладену за посередництва Туреччини та ООН. Тоді Україна та Росія домовилися про розблокування чорноморських портів і безпечний експорт українського зерна.

За його словами, навіть після припинення дії угоди певний час фактично існувала система, за якої сторони не перешкоджали морській діяльності одна одної.

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«Однак зараз вони активно втручаються одна у справу іншої. Вони, зокрема, атакують порти та всі види морської діяльності», — зазначив міністр.

Фідан додав, що Туреччина намагається довести переговори щодо Чорного моря до результату, однак узгодити позиції сторін залишається складно, зокрема через досвід реалізації попередньої домовленості.

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