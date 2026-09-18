Трамп готовий піти на нові угоди з Путіним ще до закінчення війни в Україні — NYT

Путін і Трамп / © Associated Press

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Білий дім розглядає можливість укладення ділових угод з Кремлем ще до закінчення війни в Україні. У Трампа розраховують, що це продемонструє серйозну налаштованість США щодо «перезавантаження» відносин із РФ.

Про це пише видання The New York Times.

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Журналісти вважають, що такий підхід свідчить про те, що президент США Дональд Трамп відходить від своєї минулорічної обіцянки про те, що жодних ділових угод із Кремлем не буде, доки триває війна в Україні.

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Водночас готовність до ділових угод із Росією суперечить підходу республіканців та демократів у Конгресі США, які днями проголосували за нові санкції проти Кремля. Вони, як і європейські союзники, переконані, що тільки посилення економічного і військового тиску на Кремль може спонукати Путіна припинити війну.

Сам Трамп розраховує на те, що йому вдасться досягти домовленостей з Путіним. Упродовж останніх кількох тижнів він заявляв, що російський диктатор готовий до підписання мирної угоди. Тим часом переговори про закінчення війни фактично зупинилися без всякого прогресу, оскільки Москва та Київ продовжують наполягати на своїх вимогах.

Мирні переговори — останні новини

Нагадаємо, президент США Трамп заявив, що війна між Україною та Росією може завершитися «дуже скоро». Водночас він згадав про особисту ненависть між Зеленським і Путіним, яка, на його думку, впливає на мирне врегулювання.

У США вважають, що шлях до ширшого врегулювання може початися з окремих домовленостей про припинення вогню. За словами постійного представника США при НАТО Метью Вітакера, нинішня ситуація склалася через кілька факторів. Зокрема, Україна та Росія продовжують намагатися покращити свої позиції на полі бою, що впливає і на їхні підходи до переговорів.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що устріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Нью-Йорку може завершитися домовленістю про одразу два види перемир’я — енергетичне та морське.

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