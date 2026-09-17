Зеленський і Трамп під час зустрічі можуть домовитися про два види перемир’я з РФ: Сибіга розкрив деталі

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

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Україна очікує, що зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Нью-Йорку може завершитися домовленістю про одразу два види перемир’я — енергетичне та морське.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіги на спільній з главою МЗС Словенії Тоне Кайзером пресконференції у Києві у четвер, 17 вересня.

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За словами Сибіги, Київ готовий погодитися на енергетичне перемир’я, однак наразі не бачить аналогічної готовності з боку Росії.

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США можуть допомогти домовитися

Глава українського МЗС зазначив, що Україна розраховує на активну участь Сполучених Штатів у досягненні домовленостей.

«Ми вітаємо зусилля наших партнерів, зусилля США, аби це відбулося, і вважаємо, що при активній участі саме США цього реально досягти», — сказав Сибіга.

Він додав, що питання перемир’я може стати одним із ключових підсумків переговорів Зеленського і Трампа на полях Генеральної Асамблеї ООН. За його словами, йдеться одразу про два напрямки — енергетику та Чорне море.

Росію потрібно змусити до миру

Міністр наголосив, що Україна зацікавлена у припиненні війни та має власні пропозиції щодо того, як цього досягти.

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«Ми маємо пропозиції, ми маємо бачення, як до цього йти. Нам потрібна підтримка світу і забуття будь-яких ілюзій щодо добрих намірів Росії. Росія розуміє лише тиск», — заявив Сибіга.

Енергетичне перемир’я між РФ та Україною — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтримав ідею американського президента Трампа про енергетичне перемир’я із РФ, але за умови, що Москва припинить атакувати енергетику, критичну інфраструктуру та склади із продовольствами.

У Кремлі назвали «гарною ініціативою» пропозицію Трампа щодо енергетичного перемир’я між Росією та Україною, але натякнули, що не погодяться на неї, звинувачуючи Київ у нібито неготовності виконувати умови договору.

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