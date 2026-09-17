Клуб УПЛ оголосив про підписання скандального екслегіонера "Динамо"

Жерсон Родрігес / © ФК Динамо Київ

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Луганська "Зоря" підписала колишнього півзахисника київського "Динамо" Жерсона Родрігеса.

Про це повідомляється на офіційному сайті луганського клубу. Деталі співпраці не розголошуються.

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Останнім клубом 31-річного Родрігеса був північномакедонський "Вардар". Цього сезону він провів за команду два матчі (77 хвилин) та віддав одну результативну передачу.

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Родрігес добре відомий українським уболівальникам завдяки своїм виступам за київське "Динамо", якому належав від 2019 до 2025 року.

Родрігес перейшов до киян влітку 2019 року з японського "Джубіло Івата" за 2 мільйони євро, однак запам'ятався переважно скандалами. ЗМІ повідомляли, що нападник приїжджав на тренування з запахом перегару, а також посварився з тодішнім головним тренером Олексієм Михайличенком.

Другу частину сезону-2019/20 форвард провів в оренді у турецькому "Анкарагюджю", звідки його вигнали за бійку з одноклубником.

У вересні 2021 року Родрігес вирушив в оренду до "Труа", але через порушення дисципліни французький клуб достроково припинив співпрацю з гравцем.

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Потім Жерсон грав за турецький "Еюпспор", саудівську "Аль-Вахду", словацький "Слован" з Братислави, китайський "Гуансі Пінго Халяо", португальський АВС САД і "Канчанабурі" з Таїланду.

У складі "Динамо" люксембуржець сумарно зіграв 53 матчі, забив 9 м'ячів та віддав 4 результативні передачі. Разом з киянами він став чемпіоном, а також володарем Кубка та Суперкубка України.

Також в активі Родрігес 72 поєдинки за збірну Люксембургу, в яких він відзначився 23 голами.

Наступний матч "Зоря" проведе у суботу, 19 вересня, проти "Динамо" в УПЛ. Таким чином, Жерсон може дебютувати за луганців у поєдинку проти свого колишнього клубу.

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"Зоря" з 8 балами після шести поєдинків перебуває на восьмій позиції в УПЛ. Минулого туру підопічні Віктора Скрипника зіграли внічию з "Буковиною" (1:1).

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко повторив історичний бомбардирський рекорд УПЛ.

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