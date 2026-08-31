"Харків" розгромив "Зорю" у дводенному матчі УПЛ

"Зоря" — "Харків" / facebook.com/kharkiv.fc

Реклама

"Харків" розгромив "Зорю" в матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 0:3 .

Матч розпочався у неділю, 30 серпня, о 18:00. На 14-й хвилині зустрічі харків'яни відкрили рахунок — гол забив нігерійський форвард Пітер Ітодо.

Реклама

Однак на 51-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "Харкова" матч було перервано через загрозу удару російських окупантів.

Реклама

Повітряна тривога виявилася дуже затяжною, тому 30 серпня поєдинок не дограли. Було ухвалено рішення дограти матч наступного дня — у понеділок, 31 серпня, о 13:00.

У дограванні підопічні Младена Бартуловича забили ще два голи та в підсумку здобули розгромну перемогу. Дубль оформив косоварський форвард Батон Забергджа, відзначившись точними ударами на 54-й і 65-й хвилинах.

Зазначимо, що під час догравання матч знову призупиняли через повітряну тривогу, сигнал про яку пролунав на 87-й хвилині поєдинку.

Додамо, що матч між "Зорею" та "Харковом" відбувся без глядачів на трибунах. Відповідне рішення було ухвалене з огляду на безпекову ситуацію в Києві та постійні повітряні тривоги.

Реклама

Огляд матчу "Зоря" — "Харків"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Харків" здобув другу перемогу в сезоні УПЛ і з 6 очками піднявся на шосте місце в турнірній таблиці. "Зоря" також має 6 балів і посідає сьому сходинку.

У наступному турі харків'яни 5 вересня зіграють проти "Оболоні", а луганці днем пізніше позмагаються з "Вересом".

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ програв "Вересу" в матчі УПЛ, який через численні повітряні тривоги тривав майже сім годин.

Реклама

Новини партнерів